Угрозы жизни нет: стало известно о состоянии генерала Алексеева

Российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, находится в сознании, угрозы его жизни больше нет.
«Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, медики информировали о том, что Алексеев пришёл в себя и с ним уже общаются следователи, ещё в субботу 7 февраля.
Напомним, преступление на грани криминала и государственного терроризма, произошло 6 февраля. Киллер попытался убить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГРУ Владимира Алексеева в подъезде его собственного дома. Преступник несколько раз выстрелил в военачальника и сбежал, спрятав пистолет в сугробе. Подробности читайте здесь на KP.RU.
8 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании напавшего на Алексеева киллера в Дубае.
Также в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство Алексеева выявлены пособники преступления. Ими оказались граждане России Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, а вторая выехала на Украину.
Также сообщалось, что исполнитель покушения на генерала Алексеева прибыл в РФ по заданию Киева.