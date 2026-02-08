Врачи рассказали о тесте, который может помочь выявить рак легких

Специалисты в области медицины заявили, что изменение формы пальцев рук может свидетельствовать о наличии рака легкого, пишет Mirror со ссылкой на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.
Специалисты указали на тест, который заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки, а затем прижать их друг к другу. В норме должен появиться небольшой зазор в форме ромба.
«Если его нет, это может указывать на утолщение концевых фаланг пальцев — состояние, которое наблюдается у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легких и у 4% пациентов с мелкоклеточным раком легких», — сказано в материале.
Уточняется, что положительный результат теста не стоит рассматривать в качестве обязательного признака рака легких.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, с чего начинается развитие рака легких.