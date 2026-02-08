Ричмонд
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за многочасовых отключений света

В Днепре (бывший Днепропетровск) жители жилого массива Тополя в знак протеста против длительных перебоев в электроснабжении перекрыли автомобильную дорогу. Об этом сообщили украинские СМИ.

Подобные акции протеста с перекрытием дорог стали происходить на Украине всё чаще из-за многочасовых ежедневных отключений электроэнергии.

16 января министр энергетики и вице-премьер Денис Шмыгаль заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко предупредил, что отключения света могут длиться более 16 часов в сутки.

Ранее Зеленский рассказал, как спасает энергосистему.

