Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за многочасовых отключений света

16 января министр энергетики и вице-премьер Денис Шмыгаль заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко предупредил, что отключения света могут длиться более 16 часов в сутки.