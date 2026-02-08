Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 человек погибли в автокатастрофе с трейлером в Нигерии

Предварительно, авария произошла из-за неосторожности водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Нигерии произошла автокатастрофа с массовой гибелью людей. Речь идёт о более чем 30 погибших, информирует издание Daily Post. Такие данные предоставил прессе губернатор штата кано Абба Кабир Юсуф. Авария случилась рано утром в воскресенье 8 февраля.

Сообщается, что люди ехали в трейлере по шоссе. По предварительной версии, причиной катастрофы стала неосторожность водителя, который управлял трейлером.

Также сообщается о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Издание пишет, что число погибших может оказаться не окончательным.

Ранее сообщалось, что на МКАД автомобиль «Мерседес» упал с эстакады на другие машины, погибли двое.

Также сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области.

Тем временем в Городищенском районе Пензенской области произошла смертельная авария. Погибли трое жителей Казани.