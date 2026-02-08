Более 30 человек погибли в автокатастрофе с трейлером в Нигерии

В Нигерии произошла автокатастрофа с массовой гибелью людей. Речь идёт о более чем 30 погибших, информирует издание Daily Post. Такие данные предоставил прессе губернатор штата кано Абба Кабир Юсуф. Авария случилась рано утром в воскресенье 8 февраля.