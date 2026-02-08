Ричмонд
В Белгороде восстановили газоснабжение, подачу холодной воды и водоотведение

В Белгороде после ракетных ударов ВСУ восстановлена подача газа, холодной воды и работа канализации, однако остаются проблемы с отоплением.

В Белгороде после ракетных ударов ВСУ восстановлена подача газа, холодной воды и работа канализации, однако остаются проблемы с отоплением. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Для 500 домохозяйств ещё предстоит восстановить электроснабжение. В связи с повреждениями начат слив системы отопления в 455 многоквартирных домах, а также в ряде детских садов, школ, поликлиник, вузов и других социальных и коммерческих объектов.

Пункты обогрева переведены на круглосуточный режим работы, как и те детские сады, где сохранились тепло, вода и электричество.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области хотят вывезти жителей в другие регионы из-за ударов ВСУ.

