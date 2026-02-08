Ричмонд
Гуменник выступит первым в короткой программе на Олимпиаде 10 февраля

Российский фигурист Пётр Гуменник первым начнёт короткую программу в личном турнире Олимпиады в Италии. Информация появилась в стартовых листах соревнований.

Источник: Life.ru

Мужчины представят короткую программу 10 февраля. Гуменник выйдет на лёд в 20:38 по московскому времени.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Играх-2026. Проблема возникла накануне старта турнира. Организаторы не одобрили музыку из-за сложностей с авторскими правами. Тренеры фигуриста выбрали другую композицию — «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Эта музыка звучит в саундтреке к российскому фильму «Онегин». Под треки из того же фильма Гуменник выступит и в произвольной программе.

