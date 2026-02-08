Постньюс: к 14 февраля москвичам предлагают арендовать вторую половинку

Ко Дню святого Валентина выросли не только цены на цветы и стоимость бронирования столиков в ресторанах, но и появились предложения новых услуг.
Как сообщает Постньюс, в Москве на онлайн-платформах с объявлениями предлагают в романтическую дату услуги спутница или спутницы.
Актуально это тем, кто не нашел свою вторую половинку, но не хочет оставаться в стороне от романтического дня. Исполнители готовы за определенную цену сыграть роль второй половинки 14 февраля.
Среди услуг значится: поход в кино или ресторан, совместная фотосессия, вечер в компании друзей или родственников, даже сладкая месть бывшему — можно написать ему или ей сообщение и отправить совместный счастливый кадр.
Минимальное время заказа — 3 часа, пишет один из исполнителей. Он даже готов отправиться за границу, естественно, за счет заказчицы.
В среднем прайс-лист липовых половинок выглядит так: кофе или поход в кино — от 5 тыс. до 8 тыс. руб. соответственно. Романтический ужин обойдется дороже — от 15 тысяч рублей. Снимки без поцелуев — 1 тысячу рублей за фото. А вот написать бывшему стоит всего 1500 рублей.
Девушки просят предоплату за свое время, а вот мужчины готовы рассчитаться после выполнения задания.