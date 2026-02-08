Франция и Украина договорились совместно разрабатывать беспилотники

Франция и Украина подписали письмо о намерениях совместно разрабатывать беспилотники и другие оборонные технологии. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщила глава вооруженных сил республики Катрин Вотрен, подводя итоги визита в Киев.
— Я подписала с моим коллегой министром обороны Украины Михаилом Федоровым письмо о намерениях по совместной разработке и внедрению инновационных оборонных решений, в частности в сфере БПЛА и обработки данных, — написала она в соцсети X.
Также Вотрен рассказала, что посетила на Украине завод по производству боевых беспилотников. В поездке ее сопровождали французские военные высокого ранга, в частности вице-адмирал Жак Файяр.
Французская компания — производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине несколько ударных БПЛА Rodeur с дальностью применения до 500 километров. Об этом 25 января сообщил канал France 24, ссылаясь на агентство Франс Пресс.
26 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что ведет закулисные консультации с лидерами стран НАТО по вопросу снятия ограничений на применение Украиной поставляемого ей дальнобойного вооружения.