Венгрия стала единственной страной Европы, которая не поставляла Вооружённым силам Украины какое-либо оружие, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
«Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия. Мы страна, которая очень чётко говорит о мире», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу из Грузии «Рустави-2».
Министр иностранных дел Венгрии отметил, что для венгерской стороны «совершенно ясно», что чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем больше людей погибнет.
«Наша цель — чтобы нас не втянули в этот конфликт. Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса», — подчеркнул он.
Кроме того, Сийярто выразил мнение, что конфликт на Украине уже мог завершиться, если бы страны Европы не противодействовали мирным усилиям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Он также рассказал, что украинцы пытаются любыми способами покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона готова к дипломатическому решению украинского конфликта.