Российский космонавт Федяев угостил коллег по миссии Crew-12 борщом

Астронавты NASA Джессика Меир и представитель Европейского космического агентства Софи Адено, входящие в экипаж, высоко оценили кулинарные навыки Федяева, единодушно заявив, что борщ был очень вкусным.
Напомним, старт миссии Crew-12 на корабле SpaceX Dragon к МКС запланирован на 11 февраля. Вместе с Федяевым в полёт отправятся астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.
Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Space Energy планирует осуществить первый суборбитальный запуск своей ракеты-носителя сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Основной задачей миссии является достижение линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 километров.
