Российский космонавт Федяев угостил коллег по миссии Crew-12 борщом

Российский космонавт Андрей Федяев приготовил борщ для своих коллег по международной миссии Crew-12 перед их совместным стартом к Международной космической станции. На пресс-конференции он рассказал, что сварил традиционное русское блюдо для всей команды.

Астронавты NASA Джессика Меир и представитель Европейского космического агентства Софи Адено, входящие в экипаж, высоко оценили кулинарные навыки Федяева, единодушно заявив, что борщ был очень вкусным.

Напомним, старт миссии Crew-12 на корабле SpaceX Dragon к МКС запланирован на 11 февраля. Вместе с Федяевым в полёт отправятся астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Space Energy планирует осуществить первый суборбитальный запуск своей ракеты-носителя сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Основной задачей миссии является достижение линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 километров.

