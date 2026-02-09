Народный календарь. Почему 12 февраля нужно поставить за порог старую обувь

12 февраля церковь отмечает Собор трех святителей — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В народе эта дата известна как Трехсвятие, Васильев день или Звериный свадебник.
Считалось, что в ночь на 12 февраля следует поставить за порог старую обувь — это поможет избежать ссор и раздоров в семье. А тем, кто уже находится в ссоре, лучше помириться, иначе конфликт может затянуться на долгое время.
Также в этот день нельзя охотиться. Согласно поверью, именно на Трехсвятие дикие животные распределяют территории, где будут растить потомство, поэтому день получил название Звериный свадебник.
Приметы погоды.
Зайцы в сады приходят — к грядущим морозам.
Мыши из-под лесной подстилки выходят на снег — к оттепели.
Лошадь на землю ложится — к теплу или снегу.
Волки под домом воют — будет мороз.
Именины отмечают: Степан, Василий, Григорий, Иван, Петр, Федор.