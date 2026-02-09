Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 9 февраля на Златоустов огонь

Православная церковь 9 февраля вспоминает Иоанна Златоуста. В народе празднуют Златоустов день. Однако есть у праздника еще одно название — Златоустов огонь. Так, с 9 февраля было принято прославлять огонь и печь, которые символизируют уют.
Что нельзя делать 9 февраля.
Запрещено как принимать, так и дарить подарки. Считалось, что подобным можно навлечь неприятности. Не следует осуществлять серьезные покупки 9 февраля. Нельзя вертеть на пальце обручальное кольцо. Предки верили, что таким образом можно спровоцировать измены и предательства.
Что можно делать 9 февраля.
По традиции, 9 февраля всегда топили печь. При этом дрова складывали таким образом, чтобы они загорелись сразу, образовав так называемое золотое устье печи.
Согласно приметам, тусклые звезды на небе предупреждают о потеплении в скором времени. Оттепель 9 февраля говорит про мороз.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и морозы до −24 в Беларуси на неделе с 9 по 15 февраля: «По ощущениям будет казаться еще холоднее».
