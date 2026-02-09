Школьник из Пущино нашёл бактерию, убивающую плесень

Всё началось с обычной попытки вырастить дикий гриб ежовик в чашке Петри. Вместе с образцом в питательную среду попали посторонние микроорганизмы. Спустя время школьник заметил необычную бактериальную колонию, вокруг которой образовалась чистая зона — там ничего не росло. Как выяснилось, бактерия выделяет особое вещество, создающее этот «стерильный ореол».