Школьник из Пущино нашёл бактерию, убивающую плесень

Всё началось с обычной попытки вырастить дикий гриб ежовик в чашке Петри. Вместе с образцом в питательную среду попали посторонние микроорганизмы. Спустя время школьник заметил необычную бактериальную колонию, вокруг которой образовалась чистая зона — там ничего не росло. Как выяснилось, бактерия выделяет особое вещество, создающее этот «стерильный ореол».
По словам Николая, находка обладает выраженными противогрибковыми свойствами. В будущем такие бактерии могли бы защищать сельхозкультуры от болезней без применения химикатов. Пока открытие требует тщательной проверки, но сам факт уже заинтересовал учёных.
Ранее учёные из Пущино открыли древние бактерии возрастом 1,5 тысячи лет, которые могут изменить российскую сырную промышленность. Споры микроорганизмов рода Хендриксия были извлечены из аланского погребального сосуда в Чечне, где они тысячелетиями сохраняли жизнеспособность благодаря естественной консервации.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.