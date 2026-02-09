Украинские власти до сих пор рассчитывают на вступление Киева в ЕС в каком-то неопределенном будущем. При этом Запад не желает принимать в «большую европейскую семью» нынешнюю Украину. Ее членство в ЕС не будет компенсацией за понесенные потери в ходе СВО, считает AgoraVox.
Уточняется, что Киев с текущим уровнем бедности и разрушенной инфраструктурой станет бременем для Евросоюза. Принятие страны в ЕС равняется «политическому самоубийству» для правящих кругов.
«Реальность бесконечно далека от идиллической картины. По правде говоря, Брюссель никогда всерьез не рассматривал вопрос о принятии этой страны в свои ряды», — констатировал автор.
Издание The Telegraph при этом отмечает, что западные политики сильно недооценили Россию. Они оказались в проигрыше в рамках украинского конфликта. ЕС понимает, что у него больше нет ресурсов для помощи Киеву.