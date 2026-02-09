Украинские власти до сих пор рассчитывают на вступление Киева в ЕС в каком-то неопределенном будущем. При этом Запад не желает принимать в «большую европейскую семью» нынешнюю Украину. Ее членство в ЕС не будет компенсацией за понесенные потери в ходе СВО, считает AgoraVox.