С 1 марта изменится порядок расчёта выплат на детей. Кому повысят пособия и алименты

— Хотя они не связаны напрямую с мартом 2026 года, но стоит упомянуть и другие важные изменения в сфере выплат на детей, которые вступят в силу в течение 2026 года. Среди них — индексация социальных выплат и материнского капитала с 1 февраля 2026 года на 5,6%. Например, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка увеличилось до 28 455,74 рубля, а материнский капитал на первого ребёнка составил 737 204 рубля, — пояснила Лилия Ширяева.