С 1 марта изменится порядок расчёта выплат на детей. Кому повысят пособия и алименты

Какие выплаты на детей пересчитают с 1 марта.
С 1 марта 2026 года в России вступят в силу изменения, касающиеся выплат на детей и поддержки семей с детьми. Основные новшества связаны с расчётом алиментов и условиями получения некоторых пособий, а также с региональными инициативами. Изменения направлены на улучшение финансовой поддержки детей, дополнительных гарантий для них и на уточнение критериев получения выплат. Об этом сообщила юрист, директор экспертной организации АНО «Объективно» Лилия Ширяева.
С 1 марта 2026 года для расчёта минимальных алиментов будет учитываться не МРОТ, а средняя зарплата в регионе. Это означает, что на одного ребёнка родитель должен выплачивать 25% от средней зарплаты в регионе; на двух детей — 33% от средней зарплаты в регионе; на трёх и более детей — 50% от средней зарплаты в регионе.
— Например, если средняя зарплата в регионе составляет 50 000 рублей, то минимальный размер алиментов на одного ребёнка составит 12 500 рублей. Это изменение призвано сделать выплаты более справедливыми, учитывая реальный уровень жизни в регионе, — добавила Лилия Ширяева.
Она отметила также, что с 2026 года ужесточились требования к доходу семей, претендующих на единое пособие на детей. Теперь для получения выплаты у каждого трудоспособного члена семьи должен быть доход не менее 8 МРОТ за 12 месяцев.
Например, если МРОТ в регионе составляет 27 093 рубля (как в Пермском крае в 2026 году), то годовой доход трудоспособного члена семьи должен быть не менее 216 744 рублей.
При этом Социальный фонд России осуществляет всестороннюю оценку материального положения семьи, в том числе учитываются алименты, когда родители живут раздельно. Даже если алименты не назначены, то для вычисления наличия оснований для госвыплат они будут рассчитаны искусственно.
— Однако, есть исключения: сумму требуемого дохода могут снизить по уважительным причинам, таким как получение пенсии по старости, потере кормильца или инвалидности. Новые правила направлены на то, чтобы сделать государственную поддержку семьям с детьми действительно целевой. Идея проста: родители должны обеспечивать детей самостоятельно, а помощь от государства полагается только нуждающимся. Однако на деле некоторые родители оформляют воспитание детей вне брака исключительно ради пособий. Вот именно эти ситуации и пытаются сейчас исключить, — добавила Лилия Ширяева.
Какие региональные меры поддержки получают семьи с детьми.
Некоторые регионы, по словам Лилии Ширяевой, вводят дополнительные меры поддержки для семей с детьми. В ряде регионов (Московская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа) в экспериментальном порядке вводится новое условие для получения единого пособия: если поступления на банковские счета и вклады превысят 200% общего годового дохода семьи, в пособии откажут. Если эксперимент признают успешным, нововведение может распространиться на всю страну.
В Пермском крае с 2026 года выросла выплата из средств материнского капитала. Её размер увеличился до 16 901 рубля, и она назначается на 12 месяцев при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.
— Хотя они не связаны напрямую с мартом 2026 года, но стоит упомянуть и другие важные изменения в сфере выплат на детей, которые вступят в силу в течение 2026 года. Среди них — индексация социальных выплат и материнского капитала с 1 февраля 2026 года на 5,6%. Например, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка увеличилось до 28 455,74 рубля, а материнский капитал на первого ребёнка составил 737 204 рубля, — пояснила Лилия Ширяева.
Кроме того, ввели ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Выплата рассчитывается как разница между НДФЛ по ставке 13% и 6% с годового дохода. Получить её могут родители, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, они имеют официальный доход и платят НДФЛ, а также не имеют задолженности по алиментам.
Также важное изменение — это увеличение максимальной суммы пособия по беременности и родам. С 1 февраля 2026 года она составила 955 836 рублей за 140 дней отпуска.
Появилась возможность для работодателей выплачивать сотрудникам при рождении ребёнка сумму до 1 000 000 рублей, не облагаемую НДФЛ и страховыми взносами. Ранее лимит составлял до 50 000 рублей.
— Эти изменения требуют внимательного изучения условий получения выплат и учёта региональных особенностей. Для уточнения деталей рекомендуется обращаться в Социальный фонд России или в местные органы соцзащиты, — добавила Лилия Ширяева.