Россиян предупредили об опасности солнечного затмения 17 февраля и «точке невозврата»

«Это солнечное затмение приносит обострение, связанное не только с военными действиями, с вопросами стихии, но также и приносит активную борьбу за мир, свободу и проявление воли народов», — цитирует мистика URA.ru.
Ранее Тамара Глоба заявила, что 2026 год станет для России периодом решения материальных и финансовых вопросов, а также самоопределения на мировой арене. По её словам, страна будет играть значимую роль в глобальных процессах, особенно за счёт использования собственных ресурсов и укрепления новых союзов в первой половине года.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.