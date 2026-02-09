Россиян предупредили об опасности солнечного затмения 17 февраля и «точке невозврата»

Ранее Тамара Глоба заявила, что 2026 год станет для России периодом решения материальных и финансовых вопросов, а также самоопределения на мировой арене. По её словам, страна будет играть значимую роль в глобальных процессах, особенно за счёт использования собственных ресурсов и укрепления новых союзов в первой половине года.