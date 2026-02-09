Ричмонд
Россиян предупредили об опасности солнечного затмения 17 февраля и «точке невозврата»

Первое в 2026 году солнечное затмение, которое произойдёт 17 февраля, будет кольцеобразным и окажет влияние на мировые события в течение последующего месяца. Астролог Тамара Глоба называет этот день «точкой невозврата», поскольку затмение совпадает с новолунием в знаке Водолея и наступлением китайского Нового года Огненной Лошади, что трактуется как редкое сочетание, знаменующее начало масштабных перемен.

Источник: Life.ru

«Это солнечное затмение приносит обострение, связанное не только с военными действиями, с вопросами стихии, но также и приносит активную борьбу за мир, свободу и проявление воли народов», — цитирует мистика URA.ru.

Ранее Тамара Глоба заявила, что 2026 год станет для России периодом решения материальных и финансовых вопросов, а также самоопределения на мировой арене. По её словам, страна будет играть значимую роль в глобальных процессах, особенно за счёт использования собственных ресурсов и укрепления новых союзов в первой половине года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.