В Госдуме хотят дополнять этикетки на алкоголе устрашающими картинками

Нилов подчеркнул, что именно тем, кто сомневается в покупке алкоголя, это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни, а это, в свою очередь, имеет большой шанс в долгосрочной перспективе отразиться на культуре потребления в стране и на здоровье её жителей.