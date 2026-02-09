В Госдуме хотят дополнять этикетки на алкоголе устрашающими картинками

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими картинками, информирующими о конкретных последствиях злоупотребления спиртным.
Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Также законопроект предлагает указывать на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции информацию о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан.
«Ирландия, Бразилия, Южная Корея, Канада — прогрессивные, заботящиеся о здоровье своего населения страны, регулярно экспериментирующие с информацией о вреде спиртного на этикетках такой продукции, в том числе — с графическими изображениями», — сказал Нилов РИА Новости.
Автор инициативы отметил, что такое изменение актуально для России, по разным источникам, употребляющей до 19 миллиардов литров алкоголя в год.
«Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов, не привлечёт внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект “шоковой терапии” для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических “доз”, — добавил депутат.
Нилов подчеркнул, что именно тем, кто сомневается в покупке алкоголя, это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни, а это, в свою очередь, имеет большой шанс в долгосрочной перспективе отразиться на культуре потребления в стране и на здоровье её жителей.