Сийярто обвинил лидеров ЕС в попытке помешать окончанию конфликта на Украине

Конфликт на Украине был бы завершен, если бы европейцы не помешали усилиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 8 февраля, высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— Если бы европейцы не помешали усилиям Трампа, чуть более чем за последний год, я уверен, мир уже был бы достигнут, — сказал он в интервью грузинскому каналу «Рустави-2».

По его словам, «европейцы изначально рассматривали данный конфликт, как свой собственный, и это неправильно».

Также Сийярто считает, что конфликт мог закончиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Однако тогда европейцы «надавили, поощрили или проинструктировали» украинского президента Владимира Зеленского продолжить войну. По его словам, любые договоренности, которые могут быть достигнуты сейчас, будут хуже для Киева и Европы, чем те, что предлагались четыре года назад, передает канал.

Венгрия не примет участия в отправке войск европейских стран на Украину, потому что это будет означать прямой военный конфликт с РФ. Об этом 7 февраля сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

