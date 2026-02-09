Также Сийярто считает, что конфликт мог закончиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Однако тогда европейцы «надавили, поощрили или проинструктировали» украинского президента Владимира Зеленского продолжить войну. По его словам, любые договоренности, которые могут быть достигнуты сейчас, будут хуже для Киева и Европы, чем те, что предлагались четыре года назад, передает канал.