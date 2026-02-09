Сержант Ильин спас раненых сослуживцев и уничтожил беспилотник ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Ильин ликвидировал беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины и эвакуировал раненых сослуживцев с линии боевого соприкосновения, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что заместитель командира взвода сержант Ильин при выполнении боевой задачи по эвакуации раненых попал под беспилотную атаку украинских военных.
«Используя накопленный опыт, сержант Ильин незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил вражеский FPV-дрон, после чего продолжил эвакуацию раненых товарищей. В ходе боя сержант Ильин успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненых товарищей, которым в дальнейшем была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что благодаря мужеству и профессионализму военнослужащего задача была выполнена в полном объёме.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Дамире Мухамбетове. Замкомандира взвода сержант Мухамбетов в составе своего подразделения выполнял задачу по штурму украинских позиций. Он незаметно пробрался на позицию и ликвидировал украинских боевиков.
«Сержант Мухамбетов, рискуя жизнью, скрытно пробрался на позицию противника и прицельным огнём из стрелкового оружия уничтожил личный состав ВСУ», — рассказали в Минобороны РФ.
Действия замкомандира помогли штурмовикам захватить хорошо обороняемый опорный пункт.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.