Финский апелляционный суд рассмотрит дело россиянина Тордена

Слушания проходят в Апелляционном суде Хельсинки, на этот раз с допуском прессы и возможностью вести съёмку, чего не разрешалось на предыдущих заседаниях. Окружной суд Хельсинки вынес обвинительный приговор 14 марта 2025 года, однако Торден свою вину категорически отрицает.