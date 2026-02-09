В понедельник в Финляндии пройдет апелляционный процесс по делу россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговорённого ранее к пожизненному заключению за якобы совершённые военные преступления в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Слушания проходят в Апелляционном суде Хельсинки, на этот раз с допуском прессы и возможностью вести съёмку, чего не разрешалось на предыдущих заседаниях. Окружной суд Хельсинки вынес обвинительный приговор 14 марта 2025 года, однако Торден свою вину категорически отрицает.
Посольство России в Финляндии ранее охарактеризовало этот судебный процесс как «позорное судилище», ставшее результатом нагнетания в стране русофобских настроений и военной истерии.
Ранее сообщалось, что Финляндия начала возмещать ущерб от строительства пограничного забора.
