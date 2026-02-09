Вариант XFG остается доминирующим штаммом COVID-19 в России

Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также доминирует в мире — в среднем доля заболеваний этим штаммом достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%.