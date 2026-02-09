Вариант XFG остается доминирующим штаммом COVID-19 в России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вариант XFG (Stratus) остается доминирующим штаммом COVID-19 в России, он составляет 99% среди новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG (Stratus, Стратус). Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19», — сказали в ведомстве.
Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также доминирует в мире — в среднем доля заболеваний этим штаммом достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%.
В пресс-службе добавили, что научные организации Роспотребнадзора продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углублённым исследованием проб из всех субъектов России и загрузкой результатов секвенирования на платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.
«На текущий момент в национальную базу VGARus загружено более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из них 368 тысяч — геномы SARS-CoV-2», — заключили в Роспотребнадзоре.