В Госдуме хотят наносить на алкоголь картинки о вреде спиртного

В Госдуме предложили наносить на этикетки алкогольных напитков устрашающие изображения человеческих органов, поражённых различными заболеваниями, причиной которых стало употребление спиртного. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента.
Один из авторов инициативы, Ярослав Нилов, отметил, что эта мера воздействия будет направлена не на людей, страдающих алкоголизмом, а на группы так называемых умеренно пьющих.
«Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов не привлечет внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект шоковой терапии для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических доз. Именно колеблющимся это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни», — сказал Нилов ТАСС.
Напомним, страшные картинки с последствиями употребления табака размещаются на пачках сигарет с 2013 года.
Недавно Минздрав утвердил новые эскизы предупреждений о вреде курения для здоровья на разного рода нетабачных изделиях, продающихся на территории РФ. Жутковатые изображения сгнивших зубов, гангрен и прочих последствий употребления табака теперь появятся и на некурительной продукции.