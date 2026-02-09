В Госдуме хотят наносить на алкоголь картинки о вреде спиртного

«Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов не привлечет внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект шоковой терапии для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических доз. Именно колеблющимся это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни», — сказал Нилов ТАСС.