Россиянам объяснили, почему акушеры и фельдшеры получили полномочия врачей

Фельдшерам и акушеркам со средним специальным образованием разрешили проводить осмотр пациентов, устанавливать диагноз и выписывать лекарства. Вынужденная временная мера направлена на решение проблемы дефицита кадров в системе здравоохранения, где, по оценкам экспертов, не хватает более 63 тысяч специалистов. Особенно остро ситуация ощущается в регионах, сельской местности и в первичном звене, сообщает «Царьград».