Россиянам объяснили, почему акушеры и фельдшеры получили полномочия врачей

По данным издания, нововведение призвано снизить нагрузку на врачей и ускорить доступ пациентов к медицинской помощи, прежде всего для жителей отдалённых территорий. Ожидается, что расширение полномочий среднего медицинского персонала улучшит работу поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, сократит очереди и повысит общую эффективность медпомощи.
Напомним, с 1 сентября 2025 года акушерам и фельдшерам разрешат временно брать на себя функции лечащих врачей. В Минздраве уже объяснили суть нового приказа.
