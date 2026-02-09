Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, почему акушеры и фельдшеры получили полномочия врачей

Фельдшерам и акушеркам со средним специальным образованием разрешили проводить осмотр пациентов, устанавливать диагноз и выписывать лекарства. Вынужденная временная мера направлена на решение проблемы дефицита кадров в системе здравоохранения, где, по оценкам экспертов, не хватает более 63 тысяч специалистов. Особенно остро ситуация ощущается в регионах, сельской местности и в первичном звене, сообщает «Царьград».

Источник: Life.ru

По данным издания, нововведение призвано снизить нагрузку на врачей и ускорить доступ пациентов к медицинской помощи, прежде всего для жителей отдалённых территорий. Ожидается, что расширение полномочий среднего медицинского персонала улучшит работу поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, сократит очереди и повысит общую эффективность медпомощи.

Напомним, с 1 сентября 2025 года акушерам и фельдшерам разрешат временно брать на себя функции лечащих врачей. В Минздраве уже объяснили суть нового приказа.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.