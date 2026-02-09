Ричмонд
Роспотребнадзор прокомментировал новые случаи COVID-19 в РФ: какой штамм самый распространенный

Роспотребнадзор назвал Стратус самым распространенным в РФ штаммом коронавируса.

Источник: Комсомольская правда

На территории России по сей день выявляют новые случаи заражения коронавирусом. Самым распространенным штаммом COVID-19 стал XFG (Стратус). Об этом оповестили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, доля штамма «Стратус» составляет 99 процентов среди новых случаев COVID-19 в России. Этот вариант коронавируса доминирует также за рубежом. По данным ведомства, в США доля XFG равняется 75 процентам.

«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG», — говорится в материале Роспотребнадзора.

В России также сохраняется «напряженная» обстановка с гриппом. Как уведомил академик РАН Геннадий Онищенко, при этом нет оснований говорить о грядущем пандемическом уровне этого заболевания.

