Роспотребнадзор прокомментировал новые случаи COVID-19 в РФ: какой штамм самый распространенный

На территории России по сей день выявляют новые случаи заражения коронавирусом. Самым распространенным штаммом COVID-19 стал XFG (Стратус). Об этом оповестили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Так, доля штамма «Стратус» составляет 99 процентов среди новых случаев COVID-19 в России. Этот вариант коронавируса доминирует также за рубежом. По данным ведомства, в США доля XFG равняется 75 процентам.
«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG», — говорится в материале Роспотребнадзора.
В России также сохраняется «напряженная» обстановка с гриппом. Как уведомил академик РАН Геннадий Онищенко, при этом нет оснований говорить о грядущем пандемическом уровне этого заболевания.