Грузия идёт на четвёртой в команднике после выступления Губановой на Олимпиаде

Губанова набрала 140,17 балла за свой прокат. Первое место завоевала японка Каори Сакамото — 148,62 балла. Третьей стала американская спортсменка Эмбер Гленн — 138,62 балла.
В общем зачёте командного турнира лидирует сборная Японии — 59 очков. На втором месте расположились США — тоже 59 очков. Третьими идут итальянцы — 52 очка. Четвёртое место у Грузии — 50 очков. Пятую строчку занимает Канада — 47 очков.
Командный турнир завершится после выступлений мужчин в произвольной программе, которая проходит в эти минуты.
Ранее сообщалось, что по итогам первого соревновательного дня Олимпиады в Милане лидером неофициального медального зачёта стала сборная Италии. Хозяева Игр завоевали по одной медали каждого достоинства — золотой, серебряной и бронзовой. Такой же результат показали сборные Норвегии и Японии.
