Грузия идёт на четвёртой в команднике после выступления Губановой на Олимпиаде

Ранее сообщалось, что по итогам первого соревновательного дня Олимпиады в Милане лидером неофициального медального зачёта стала сборная Италии. Хозяева Игр завоевали по одной медали каждого достоинства — золотой, серебряной и бронзовой. Такой же результат показали сборные Норвегии и Японии.