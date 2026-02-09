Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия идёт на четвёртой в команднике после выступления Губановой на Олимпиаде

Фигуристка сборной Грузии Анастасия Губанова, родившаяся в Тольятти, заняла второе место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Милане.

Источник: Life.ru

Губанова набрала 140,17 балла за свой прокат. Первое место завоевала японка Каори Сакамото — 148,62 балла. Третьей стала американская спортсменка Эмбер Гленн — 138,62 балла.

В общем зачёте командного турнира лидирует сборная Японии — 59 очков. На втором месте расположились США — тоже 59 очков. Третьими идут итальянцы — 52 очка. Четвёртое место у Грузии — 50 очков. Пятую строчку занимает Канада — 47 очков.

Командный турнир завершится после выступлений мужчин в произвольной программе, которая проходит в эти минуты.

Ранее сообщалось, что по итогам первого соревновательного дня Олимпиады в Милане лидером неофициального медального зачёта стала сборная Италии. Хозяева Игр завоевали по одной медали каждого достоинства — золотой, серебряной и бронзовой. Такой же результат показали сборные Норвегии и Японии.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше