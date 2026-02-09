Получили тут славу и деньги, а ответили хамством: Как отблагодарили Россию комики-иностранцы

Нурлан Сабуров: звезда, которой не стало за один день.
Известному казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом артисту стало известно в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая в ночь на пятницу. На пограничном контроле его отвели в отдельное помещение и вручили официальное уведомление — как оказалось, срок действия запрета начался ещё 30 января.
По сведениям телеграм-канал SHOT, решение о запрете было принято в интересах нацбезопасности страны, причина — легализация юмористом своих российских доходов через посредников. Впрочем, пока не всем в России понятно, в чём именно суть претензий к юмористу. Например, депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что не знает точной причины.
Видео © Telegram / SHOT.
Первые сообщения СМИ запестрели информацией о том, что комика якобы не впустили из-за критики СВО. Возможно, взгляды Сабурова могли формироваться под влиянием того же Романова и других коллег — беглых юмористов, с которыми он находился в контакте, однако публично Сабуров поводов к обвинениям в симпатиях к Украине не давал.
Даже больше: после начала СВО у Сабурова было множество проблем за границей, где его хейтили за то, что он публично не поддержал Украину. Из-за этого был отменён один концерт комика в США, ещё четыре — в Израиле. Израильские организаторы тура объяснили отмену концертов тем, что внутри русскоязычного сообщества в стране зреет конфликт из-за приезда артиста.
Своей популярностью он обязан именно России, здесь же у него были основные заработки. В стендап он пришёл по протекции беглого комика, уроженца Одессы Дмитрия Романова. Первое время Сабуров выступал у старшего товарища на разогреве, и тот однажды посоветовал молодому казахстанцу попробовать себя в юмористическом шоу на одном из столичных телеканалов.
Подмосковный особняк Сабурова, который ему больше не нужен.
Теперь 34-летнего Сабурова, скорее всего, ждёт суровый путь потерь. По данным BAZA, на отмене только мартовских выступлений организаторы потеряют более 13 млн рублей — концерты не состоятся в Челябинске, Орске и Оренбурге, где намечался солд-аут. Уже к обеду пятницы сайт юмориста стал недоступен.
В России у Сабурова роскошный особняк в Подмосковье, расположенный в ЖК «Новорижский». Его стоимость на 2025 год оценивалась примерно в 115 млн рублей. Участок площадью почти 1,3 тыс. кв. метров юморист приобрёл в феврале 2022 года за 12,2 млн рублей. Там он проживал с супругой и тремя детьми. Кроме того, семейный автопарк состоит из двух престижных иномарок — Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G-Class с именным номером.
Видео © Telegram / SHOT.
Романов: 2 миллиона долларов в России и бегство.
Человеку, выдавшему путёвку Сабурову в большой юмор, — Дмитрию Романову — запретили въезжать в Россию в апреле 2025 года. Одновременно с другим беглым комиком-иностранцем, до СВО хорошо зарабатывавшем в России, — Славой Комиссаренко.
41-летний Романов — гражданин Украины. Он родился и вырос в Одессе, там же стал играть в КВН, позже на местных стендап-площадках. В Россию комик приехал в 2010 году, где стал участником целого ряда телевизионных юмористических шоу и позже довольно тесно сотрудничал и дружил с Иваном Ургантом, благодаря которому окончательно закрепился в российской юмористической индустрии. Российский паспорт комик получил в 2018 году.
За более чем десятилетие, проведённое в России, Дмитрий Романов обзавёлся тесными связями с коллегами, в том числе теми, кто после начала СВО предал родину и подался в бега. В круг общения юмориста входили как Ургант, так и «философ из Воронежа» Руслан Белый*, Нурлан Сабуров, Слава Комиссаренко и другие стендаперы калибром помельче.
В России комик был весьма востребованным артистом. В одном из интервью он признался, что давал в стране около 40 концертов в год и на этом в общей сложности сумел заработать около 2 млн долларов. Эти деньги он вложил в различную недвижимость не только в России, но и за рубежом — например, в квартиру в грузинском Батуми.
После начала СВО Дмитрий Романов публично осудил СВО, назвав события «ужасными». Комик сбежал из России в Стамбул, после чего уехал в Польшу, где занимался волонтёрской деятельностью, затем переехал в Европу — в Андорру, в 2024 году — переехал на португальскую Мадейру, а год назад получил гражданство Израиля.
В своих зарубежных выступлениях он неоднократно критиковал Россию, а также своих коллег, кто выступил в поддержку политики страны. Впрочем, в 2024 году Романов неожиданно отменил все свои концерты и заявил, что теперь работает коучем и помогает людям разобраться в трудных ситуациях.
Комиссаренко: российский паспорт и американская мечта.
Слава Комиссаренко — персонаж колоритный. В родной для него Белоруссии комик внесён в список экстремистов и заочно приговорён к шести годам тюрьмы. Преследование он пересиживал в России, здесь в качестве конкурсанта участвовал в различных юмористических телешоу и в конце концов стал постоянным участником программы Stand up.
Комиссаренко успел получить российское гражданство и осесть в центре Москвы. Его можно было встретить по двум адресам: на проспекте Мира и в арбатских переулках, а именно в Малом Николопесковском. Периодически его видели за рулём тёмно-серого паркетника Infinity QX60, зарегистрированного на Елену Щербакову — жену друга и коллеги по стендап-сцене Алексея Щербакова.
24 февраля 2022 года в своих соцсетях юморист разразился заукраинскими постами с жовто-блакитными флагами и рванул за границу. Жил в соседней Польше, откуда безуспешно подавал документы на ВНЖ в разных странах Европы — ни Польша, ни Испания, ни Германия опальному белорусу убежища так и не предоставили. А немецкий консул даже якобы заявил ему, что на родине тот будет в безопасности. Вид на жительство комику предоставили только в Турции — местные власти приютили беглеца на год.
После этого Комиссаренко рванул в Киев, к своей возлюбленной, как позже оказалось, модели-вэбкамщице и эскортнице, с которой из-за открывшегося её позорного прошлого развёлся в 2023 году спустя две недели после свадьбы. Несмотря на все иностранные хождения по мукам, глаза на реальность у белоруса так и не открылись. Всё это время артист не переставал поливать Россию помоями.
Разумеется, российское гражданство Комиссаренко утратил и по решению ФСБ был внесён в список лиц, которым запрещён въезд в Россию в связи с угрозой национальной безопасности страны.
Зато в 2023 году комик получил вид на жительство в США — туда он подавал документы на Talent Visa — визу талантов, которую выдают коммерчески перспективным претендентам на жительство в Америке. Особенностью её получения является обязательное наличие приглашающей стороны — прямого работодателя или его агента. Лишь по его представлению будут рассматриваться документы. Комиссаренко однажды кто-то явно помог.