Получили тут славу и деньги, а ответили хамством: Как отблагодарили Россию комики-иностранцы

24 февраля 2022 года в своих соцсетях юморист разразился заукраинскими постами с жовто-блакитными флагами и рванул за границу. Жил в соседней Польше, откуда безуспешно подавал документы на ВНЖ в разных странах Европы — ни Польша, ни Испания, ни Германия опальному белорусу убежища так и не предоставили. А немецкий консул даже якобы заявил ему, что на родине тот будет в безопасности. Вид на жительство комику предоставили только в Турции — местные власти приютили беглеца на год.