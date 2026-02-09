Ричмонд
Роспотребнадзор назвал самый распространенный штамм коронавируса в России

В России среди новых случаев заражения COVID-19 преобладает штамм XFG («Стратус»), сообщил Роспотребнадзор. Его выявляют в 99% случаев.

Источник: Freepik

«Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%», — указано в сообщении Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

В начале февраля Роспотребнадзор сообщал, что за пятую неделю 2026 года в России выявили около 5,5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 5,8%.

