Роспотребнадзор назвал самый распространенный штамм коронавируса в России

«Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%», — указано в сообщении Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).