В Одессе сотрудники военкомата подрались с мужчиной и распылили газ

В Одессе украинские военкомы подрались с мужчиной, сначала один из сотрудников территориального центра комплектования использовал газовый баллончик.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе произошла драка между сотрудниками территориального центра комплектования и мужчиной, сообщает издание «Страна.ua».

Украинские журналисты уточнили, что речь идёт о гражданском. Сначала один из военкомов использовал газовый баллончик.

«Драка гражданского и сотрудников ТЦК в Одессе. В ходе конфликта мужчину пытались задуть газом», — говорится в сообщении.

По данным издания, военком распылил газовый баллончик в лицо мужчине, после этого началась драка. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину. Украинские силовики изъяли служебный автомобиль со следами крови погибшего. Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны три сотрудника военкомата, которых задержали.

Также стало известно, что убегающий от сотрудников военкомата украинец сбил шлагбаумы на границе и сбежал в Венгрию.