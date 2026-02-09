Сафонов помог ПСЖ всухую разгромить «Марсель» в матче чемпионата Франции

Особую значимость победе придало уверенное выступление российского вратаря Матвея Сафонова, который в третьем матче после возвращения с лазарета отыграл «на ноль». В атаке ПСЖ отличились Усман Дембеле (дубль), Хвича Кварацхелия, Ли Кан Ин, ещё один мяч «Марсель» забил в свои ворота.
Следующий матч ПСЖ проведёт на выезде против «Ренна» 13 февраля.
Ранее «Манчестер Сити» одержал драматичную победу над «Ливерпулем» в 25-ом туре английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, которые забили победный гол на третьей добавленной минуте.
