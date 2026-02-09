Иммунолог дал советы по борьбе с аллергией на холод

«Кто-то просто более чувствителен к холодовому воздействию, кто-то менее. Всё индивидуально», — цитирует медика kp.ru.
Он призвал при появлении острой реакции как можно быстрее прекратить контакт с холодом. Тогда симптомы, как правило, исчезают. Если полностью избежать пребывания на улице невозможно, нужно максимально защитить открытые участки кожи с помощью многослойной одежды, тёплых аксессуаров и жирного крема, который следует наносить за полчаса до выхода. А ещё можно можно воспользоваться безрецептурными антигистаминными препаратами второго поколения.
