Иммунолог дал советы по борьбе с аллергией на холод

Так называя холодовая аллергия на самом деле является псевдоаллергической реакцией, сильно зависящей от индивидуальной чувствительности человека, а не классической аллергией, рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. По его словам, у одних людей на морозе возникают слезоточивость, покраснение глаз, дерматит или ринит, а другие не испытывают подобных симптомов.

Источник: Life.ru

«Кто-то просто более чувствителен к холодовому воздействию, кто-то менее. Всё индивидуально», — цитирует медика kp.ru.

Он призвал при появлении острой реакции как можно быстрее прекратить контакт с холодом. Тогда симптомы, как правило, исчезают. Если полностью избежать пребывания на улице невозможно, нужно максимально защитить открытые участки кожи с помощью многослойной одежды, тёплых аксессуаров и жирного крема, который следует наносить за полчаса до выхода. А ещё можно можно воспользоваться безрецептурными антигистаминными препаратами второго поколения.

Ранее врач раскрыла причину сопливой «аллергии на мороз» и опасную ошибку в лечении. Кроме того, иммунолог объяснил, почему возникает аллергия на холод и как её лечить.

