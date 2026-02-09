Без сенсации: США забрали олимпийское золото в командном турнире фигуристов

Перед заключительным видом соревнований обе команды имели по 59 баллов. Американский фигурист Илья Малинин набрал за произвольную программу 200,03 балла и принес своей команде 69 очков, обеспечив первое место в турнире. Японец Сюн Сато стал вторым с 194,86 балла, а японская сборная набрала в итоге 68 очков. Бронза досталась итальянским фигуристам.