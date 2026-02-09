Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без сенсации: США забрали олимпийское золото в командном турнире фигуристов

Сборная США одержала победу в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Италии. Решающим стало выступление мужчин в одиночном разряде, где определялся исход борьбы между американцами и японцами.

Источник: Life.ru

Перед заключительным видом соревнований обе команды имели по 59 баллов. Американский фигурист Илья Малинин набрал за произвольную программу 200,03 балла и принес своей команде 69 очков, обеспечив первое место в турнире. Японец Сюн Сато стал вторым с 194,86 балла, а японская сборная набрала в итоге 68 очков. Бронза досталась итальянским фигуристам.

Четвёртое место заняла сборная Грузии. Обойти канадцев в таблице им помогло выступление уроженки Тольятти Анастасии Губановой, которая стала второй в произвольной программе, набрав 140,17 балла. Лидировала японка Каори Сакамото, а третье место заняла американка Эмбер Гленн.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше