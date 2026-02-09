Пророчества, которые уже сбылись. Покушение, смерть папы римского, протесты.
Андрей Гиперборей (настоящая фамилия — Примаченко) — провидец из Одессы, который сейчас проживает в Эквадоре. Украину он покинул ещё в 2004 году. Гиперборей известен тем, что многие его пророчества сбылись.
В частности, ещё в 2017 году он предсказывал покушение на президента США Дональда Трампа, а также протесты в период его президентства. Как мы знаем, оба пророчества сбылись. В апреле прошлого года он предупредил о новой волне протестов в США, которые мы сегодня наблюдаем в Миннесоте.
В январе прошлого года он предсказывал падение самолёта в США: «Падение самолёта в США. 2025 год. Упадёт большой самолёт». 29 января в небе над американской столицей военный вертолёт врезался в заходившее на посадку пассажирское судно.
В марте прошлого года Гиперборей предупреждал о скорой кончине Папы Римского Франциска. Спустя месяц, 21 апреля 2025 года, понтифик скончался. Тогда же он предрёк извержение вулкана на территории Италии: «Видел, как в тот же момент хлынула там лава и раздался страшный шум». В июне на Сицилии началось извержение вулкана Этна.
Кроме того, провидец указывал, что в ноябре 2025 года произойдут значимые события, связанные с украинским конфликтом. И он вновь оказался прав. В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Трамп подготовил новый план урегулирования конфликта на Украине. Именно в этом месяце Российская армия освободила Купянск. Кроме того, именно в ноябре Андрей Ермак покинул пост главы офиса Зеленского.
Почему «бубновый король» сменит Зеленского.
По его словам, Зеленский из-за фигурирования в коррупционных скандалах стал неудобной фигурой для своих спонсоров. И американцы попытаются заменить его на более удобного для себя террориста Кирилла Буданова* (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), ныне возглавляющего Офис президента Украины.
— В этой партии в покер англичане собирали свой флеш-рояль из (Андрея) Ермака, (Владимира) Зеленского и (Валерия) Залужного, а пришёл «бубновый король» Буданов* и спутал им все карты, — рассказал Гиперборей в эфире НТВ.
Он утверждает, что именно Буданов сместит Зеленского и в дальнейшем именно ему предстоит участвовать в переговорном процессе.
Напомним, что Кирилл Буданов* в январе возглавил офис Зеленского, придя на смену Ермаку. До этого он занимал пост начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. В апреле 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в создании террористического сообщества, незаконном приобретении оружия группой лиц и незаконном приобретении взрывных устройств группой лиц. В декабре того же года аналогичное решение вынес Басманный районный суд Москвы по обвинению в совершении более чем 100 терактов.
Провидец полагает, что в скором времени украинское общество полностью осознает преступный характер власти в Киеве и правоту России.
— Для Украины такая серьёзная чаша гнева идёт. Но эта чаша гнева пробудит Украину, в будущем на Украине наступит раскаяние, прозрение, — добавил он.
Киев попытается открыть новый фронт.
Гиперборей утверждает, что киевский режим предпримет попытку дестабилизировать обстановку в Приднестровье, чтобы тем самым открыть второй фронт для России.
— Провокации вполне возможны, чтобы раскачать там ситуацию. Поэтому здесь стоит ожидать не прямых вторжений, а прямых провокаций. В Приднестровье нужно быть осторожнее, — предупредил провидец.
«Прежняя карта Украины сгорит».
По словам Гиперборея, прошлый год в украинском кризисе был поворотным, а этот станет решающим.
— Я видел бои за Александровку, Славянск, Краматорск. Будет трудно, но Российская армия справится. Это, конечно же, продвижение в Харьковском направлении, она будет теснить противника на Сумском (направлении). Прежняя карта Украины сгорит, и будет новая, — отметил прорицатель.
СВО завершится полным разгромом ВСУ.
Гиперборей также утверждает, что специальная военная операция завершится уже в наступившем году полным разгромом ВСУ и победой России.
— Я видел Георгия Победоносца, летящего на коне. Я видел, как он бьёт змия в голову огненным копьём, а тело змия было растоптано копытами коня. И только хвост совершал какие-то судорожные и бессмысленные движения. Это значит, что будет большая победа России в важном городе, — сказал провидец, не уточнив, что это за город будет.
Он добавил, что зима текущего года будет ударной для Российской армии и, если противник не сдастся, весна и лето станут освободительными.
После Венесуэлы — Колумбия и Куба.
В своих откровениях Гиперборей также поделился предсказаниями о грядущих событиях в мире. В частности, он предрёк волну «цветных революций» в Латинской Америке, а события в Венесуэле, по его словам, были лишь начальным этапом.
Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп сообщил об успешном проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого американский лидер угрожал властям Колумбии, Кубы и Мексики.
— Латинская Америка сейчас находится в зоне риска, возможны дальнейшие действия в будущем со стороны Штатов, возможны «цветные революции», обычные протесты, которые могут перерасти в насильственные революции и (повлечь) свержение власти, — сказал провидец.
Трампа ждёт новый импичмент.
По словам Гиперборея, наступивший год станет настоящим испытанием для самого Трампа. Провидец утверждает, что американскому лидеру в этом году могут объявить импичмент.
— Если Трамп не приложит усилий, то ему дышит в спину импичмент, ему дышат в спину демократы, — поведал прорицатель.
Напомним, что во время первого президентского срока Трампу дважды пытались объявить импичмент. Аналогичные призывы звучали со стороны демократов и в этом году после проведённой американским лидером военной операции в Венесуэле.