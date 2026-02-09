Россияне пока остаются без медалей Олимпиады. Итоги второго дня

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены выступили в трех дисциплинах во второй медальный день Олимпийских игр. Соревнования проходят в Италии.
Первой россиянкой, вступившей в воскресенье в борьбу за медали, стала горнолыжница Юлия Плешкова. Она выступила в скоростном спуске, где заняла 22-е место. Победительницей стала американка Бризи Джонсон, которая преодолела дистанцию за 1 минуту 36,10 секунды. Серебряную награду завоевала немка Эмма Айхер (отставание — 0,04 секунды), бронзу выиграла итальянка София Годжа (+0,59). Плешкова отстала от Джонсон на 3,59 секунды.
«Хорошо прошла трассу, очень достойный результат, учитывая предстартовую ситуацию, — сказал ТАСС президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников. — Как вы знаете, первые две официальные тренировки были отменены по погодным условиям, у Юли был один тренировочный заезд. Так бывает. Не в оправдание, но было бы, конечно, лучше потренироваться. И падение прямо перед ней девушки под номером 26, остановка соревнований, эвакуация вертолетом спортсменки. Юля молодец, справилась».
Плешковой 28 лет, она является двукратной чемпионкой России. В 2022 году спортсменка участвовала в олимпийских соревнованиях в Пекине, став 10-й в комбинации.
Россиянин в шаге от медали.
Вскоре после церемонии награждения горнолыжниц был дан старт скиатлону, в котором принимал участие единственный представитель российских лыжных гонок в мужских соревнованиях Савелий Коростелев. Для россиянина это была дебютная гонка на столь высоком уровне, однако все это нисколько на него не давило. Коростелев с первых метров и до самого финиша находился в группе лидеров и закончил дистанцию на очень высоком для себя четвертом месте. Церемония награждения призеров этой дисциплины была отложена на полчаса из-за затянувшихся разбирательств факта нарушения правил прохождения дистанции финишировавшим вторым французом Матисом Деложем. Судьи рассмотрели протест, поданный стороной Коростелева, и спустя время отклонили его.
«Это полностью на совести жюри — я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил, давайте дождемся финишных протоколов», — сказал журналистам Коростелев, когда судьи еще не вынесли свой вердикт.
Российский лыжник остался недоволен четвертым местом. «Разочарование, конечно. Я выбрал неправильную позицию перед последним подъемом. Мне кричали не садиться последним, в итоге пошел за Мартином [Нюэнгетом], но Уго [Лапалю] мне перекрыл немного линию, и я потерял с ними контакт. Пришлось наверстывать, но на финишной части они были очень далеко», — поделился Коростелев.
Решение судей сохранить серебряную медаль за французом вызвало бурную дискуссию в российских лыжных кругах. Так, старший тренер сборной России Юрий Бородавко счел вердикт судей политически ангажированным, но в то же время авторитетный российский лыжный арбитр Александр Пеньевской заявил ТАСС, что его коллеги на Играх в Италии действовали в полном соответствии с правилами. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, для которого эта золотая олимпийская медаль стала шестой в карьере.
Сильный духом Репилов.
Вечером совершил две заключительные попытки саночник Павел Репилов, который занял итоговое 14-е место. «Павел справился с задачами, поставленными на эту Олимпиаду, — заявила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. — Заезды провел чисто, каждый последующий был быстрее предыдущего. Считаю его стабильные ровные заезды без падений и серьезных ошибок хорошим результатом. Основная цель достигнута — возвращение к международным стартам и стабильное выступление на значимых соревнованиях сезона. Сезона, где само участие в нем, и тем более в зимних Олимпийских играх, — уже победа».
Саночник из РФ выступал на Олимпиаде с травмой. «Травма кисти Павла — серьезная для спорта, где стартовый рывок — составная часть успешного заезда. Но Павел уже на первых стартах в Германии после получения травмы показал, насколько силен его спортивный дух и желание бороться. Если бы не сверхзадача и цель — попадание на Олимпиаду, с той же травмой в условиях тренировок и соревнований в Сочи спортсмену было бы предложено взять паузу для восстановления», — подчеркнула глава ФССР.
Победителем Игр стал немецкий саночник Макс Лангенхан, второе место занял австриец Йонас Мюллер, третье — итальянец Доминик Фишналлер.
Русский Малинин принес сборной США второе золото Олимпиады.
Всего во второй медальный день Олимпиады-2026 было разыграно восемь комплектов наград. В биатлонной смешанной эстафете первенствовала команда Франции, вторыми на финише были итальянцы, третьими — немцы. В конькобежном спорте у мужчин на дистанции 5 000 метров первое место с олимпийским рекордом занял норвежец Сандер Эйтрем, второй результат показал чех Методей Йилек, третий — итальянец Риккардо Лорелло.
В сноуборде в женском параллельном гигантском слаломе не было равных чешской спортсменке Зузане Мадеровой, серебро досталось представительнице Австрии Сабине Пайер, бронза — итальянке Лючии Дальмассо. У мужчин в этой же дисциплине первенствовал австрийский сноубордист Беньямин Карл, который стал самым возрастным победителем Олимпийских игр в личных видах спорта. В воскресенье Карл выиграл золото в возрасте 40 лет и 115 дней. Предыдущий рекорд был установлен норвежцем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Он стал победителем спринта в 40 лет и 12 дней.
Последние медали воскресенья были разыграны в командном турнире фигуристов. Победу в нем одержала сборная США, второе место заняли японцы, третье — итальянцы. Команды Японии и США имели по 59 баллов перед заключительным видом соревнований — произвольной программой в мужском одиночном катании. В ней победу одержал представитель США Илья Малинин, набравший 200,03 балла. Японец Сюн Сато занял второе место (194,86). Американцы набрали 69 баллов по итогам турнира, японцы — 68, итальянцы — 60.
После второго медального дня первое место в общекомандном зачете занимает сборная Норвегии, имеющая в активе 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Вторыми идут спортсмены из США (2−0−0), третьими — итальянцы (1−2−6).
9 февраля будет разыграно пять комплектов медалей. В понедельник определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту (мужчины, командная комбинация), конькобежному спорту (женщины, 1 000 метров), прыжкам на лыжах с трамплина (мужчины, нормальный трамплин), сноуборде (женщины, биг-эйр) и фристайле (женщины, слоупстайл). Из российских спортсменов в первый день недели выступит только саночница Дарья Олесик, которая выполнит два первых заезда.