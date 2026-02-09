Россияне пока остаются без медалей Олимпиады. Итоги второго дня

Вскоре после церемонии награждения горнолыжниц был дан старт скиатлону, в котором принимал участие единственный представитель российских лыжных гонок в мужских соревнованиях Савелий Коростелев. Для россиянина это была дебютная гонка на столь высоком уровне, однако все это нисколько на него не давило. Коростелев с первых метров и до самого финиша находился в группе лидеров и закончил дистанцию на очень высоком для себя четвертом месте. Церемония награждения призеров этой дисциплины была отложена на полчаса из-за затянувшихся разбирательств факта нарушения правил прохождения дистанции финишировавшим вторым французом Матисом Деложем. Судьи рассмотрели протест, поданный стороной Коростелева, и спустя время отклонили его.