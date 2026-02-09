В ГД предложили наносить изображения о вреде спиртного на бутылках с алкоголем

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение межфракционный законопроект, обязывающий размещать на этикетках алкогольной продукции графические предупреждения о последствиях злоупотребления спиртным. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предполагает внесение изменений в соответствующий федеральный закон.
Инициаторы считают, что шокирующие изображения, например, поражённых раком органов, могут оказать эффект «шоковой терапии» на определённые группы потребителей, таких как беременные женщины, подростки или периодически употребляющие алкоголь, и помочь им сократить потребление или отказаться от него вовсе.
Депутат отметил, что визуальная информация воспринимается лучше текстовых предупреждений, а цель инициативы — не ограничить свободу выбора, а предоставить инструмент для осознанного решения, способствуя формированию здорового общества.
