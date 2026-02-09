Вензеля, панорамные окна и хаммам: названы самые дорогие квартиры Новосибирска

В Новосибирске опубликовали сведения о самых дорогих квартир Новосибирска. По данным издания nsk.aif.ru, цены варьируются от 60 до 110 миллионов рублей, а интерьеры — от классического рококо до минимализма и современных зон отдыха.
От 60 миллионов — простор и экзотика.
Самая «доступная» из списка — пятикомнатная квартира в районе метро «Площадь Ленина» за 60 млн рублей. Почти 300 квадратных метров с необычной планировкой, просторными залами и даже волчьей шкурой в интерьере.
Императорский шик.
На улице Урицкого выставлена квартира за 69,9 млн рублей. 170 квадратных метров, четыре спальни, три ванные комнаты, гардеробная и собственная терраса — всё в атмосфере роскошного будуара.
Рококо в центре города.
За 70 млн рублей на улице Тимирязева продаётся ещё одна пятикомнатная квартира, оформленная в стиле рококо. Кухня, ванная, душевая и гардероб — всё выдержано в едином декоративном ключе.
Дизайнерский ремонт на Коммунистической.
Четырёхкомнатные апартаменты в 150 кв. м с эксклюзивным ремонтом обойдутся в 85 млн рублей.
Минимализм с акцентами.
Квартира стоимостью 88,8 млн рублей — это 163 кв. м, панорамные окна, три спальни с отдельными санузлами, гардеробная и постирочная. Интерьер выдержан в минималистичной белой гамме, но дополнен яркими розовой и голубой комнатами.
Комфорт без лишней помпезности.
Самый дорогой лот — квартира в Академгородке за 110 млн рублей. 312 кв. м с террасой и видом на ботанический сад, зоной BBQ, камином, витражами, хаммамом, сауной, спортзалом, домашним кинотеатром, подземным паркингом и богатым набором удобств — от джакузи до библиотеки.
«В непосредственной близости с приемной президента России».
И последняя квартира, которая затмит все предыдущие. 125 млн, 442 квадрата, Красный проспект. Люстры и бра от Swarovsky, 5 уровней этажей с лифтом и лестницей, три спальни, кухня-столовая, гостиная, кабинет, спортзал, прачечная, гардеробные, на каждом этаже свой санузел, гараж на первом этаже.