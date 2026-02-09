Онкологов могут обязать сообщать пациентам о методах сохранения половых клеток

По словам Горячевой, к ней регулярно поступают обращения от людей, которые уже после лечения узнают, что могли сохранить возможность иметь детей — если бы получили эту информацию вовремя. «Для человека, который только что услышал диагноз “рак”, вопрос будущего родительства кажется далеким. Но именно в этот момент система должна работать на опережение — спокойно, профессионально и честно рассказывать о всех возможностях», — пояснила ТАСС депутат.