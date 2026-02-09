Ричмонд
Американский фигурист Малинин выиграл произвольную программу в командном турнире ОИ-26

Американский фигурист Илья Малинин, двукратный чемпион мира, одержал победу в произвольной программе командного олимпийского турнира по фигурному катанию на Играх 2026 года в Милане. Он получил от судей 200,03 балла.

Второе место занял японский спортсмен Сюн Сато (194,86 балла), третье — итальянец Маттео Риццо (179,62 балла).

Зимние Олимпийские игры 2026 года продлятся до 22 февраля, в ходе которых будет разыграно 116 комплектов наград. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов в нейтральном статусе, выступающих в семи видах спорта.

Ранее сообщалось, что израильскую команду ограбили перед Олимпиадой-2026 в Италии.

