Норвегия возглавила медальный зачёт после второго дня Олимпиады в Италии

Норвежские спортсмены завоевали три золотые медали, одну серебряную и две бронзовые. Вторую позицию занимают американцы — у них два золота. Третье место у хозяев Игр — итальянцев. В их активе одна золотая, две серебряные и шесть бронзовых наград.