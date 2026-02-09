Ричмонд
Норвегия возглавила медальный зачёт после второго дня Олимпиады в Италии

Сборная Норвегии вышла на первое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Италии по итогам второго соревновательного дня. Итальянская команда опустилась на третью строчку.

Источник: Life.ru

Норвежские спортсмены завоевали три золотые медали, одну серебряную и две бронзовые. Вторую позицию занимают американцы — у них два золота. Третье место у хозяев Игр — итальянцев. В их активе одна золотая, две серебряные и шесть бронзовых наград.

9 февраля на Олимпиаде разыграют пять комплектов медалей. Соревнования завершатся 22 февраля.

Напомним, по итогам первого дня Игр в Милане лидером неофициального медального зачёта была сборная Италии. Хозяева завоевали по одной медали каждого достоинства — золотой, серебряной и бронзовой. Такой же результат показали команды Норвегии и Японии.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.