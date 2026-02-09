Ричмонд
В Праге полицейские на участке переполошились из-за снаряда: женщина спокойно пронесла боеприпас в сумочке

Жительница Праги пронесла противотанковую ракету в отделение полиции в сумочке.

Источник: Комсомольская правда

Женщина в Праге беспрепятственно пронесла противотанковую ракету в отделение полиции. Снаряд находился в маленькой дамской сумочке. Инцидент произошел 8 февраля, оповестили в пресс-службе правоохранительных органов Чехии.

Оказалось, что женщина со снарядом спокойно села в зале ожидания. Позже к ней подошел сотрудник полиции и попросил открыть сумочку. Женщина достала осколочно-фугасный снаряд. В здании начался полный переполох. Всех эвакуировали.

Однако женщина не собиралась осуществлять противоправных действий. Она решила сдать обнаруженный припас в рамках оружейной амнистии. Эта программа действует в Чехии до конца июля.

Ранее «спрятанный» боеприпас обнаружили французские медики. Мужчина поступил в больницу с жалобами на сильную боль в прямой кишке. Во время хирургического вмешательства медики пришли в шок. Внутри мужчины находился снаряд времен Первой мировой войны.