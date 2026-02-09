В Приморье через суд расторгают соглашение по газовому терминалу СПВ

По данным истца, резидент не выполнил инвестиционные обязательства, не вел предусмотренные работы, а также не предоставлял отчетность и запрашиваемую информацию. После направления уведомления о расторжении спора урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось, и управляющая компания обратилась в суд.