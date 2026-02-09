В Приморье через суд расторгают соглашение по газовому терминалу СПВ

В Арбитражный суд Приморского края подан иск о расторжении соглашения с резидентом Свободного порта Владивосток. Управляющая компания — АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» — требует прекратить действие договора с резидентом, который должен был реализовать крупный инвестпроект в Приморье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Согласно соглашению, компания резидент обязалась в 2020—2022 годах построить логистическое предприятие по перевалке сжиженного углеводородного газа. Объем заявленных инвестиций — 333 333 330 рублей. Проект предусматривал создание терминала с железнодорожным тупиком и эстакадой, административно бытовым корпусом и базой для хранения газа объемом 40 тысяч кубометров.
По данным истца, резидент не выполнил инвестиционные обязательства, не вел предусмотренные работы, а также не предоставлял отчетность и запрашиваемую информацию. После направления уведомления о расторжении спора урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось, и управляющая компания обратилась в суд.
Судебное заседание по делу назначено на 10 февраля в Арбитражном суде Приморского края.