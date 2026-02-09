Гуменник задержался по пути в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не смог вовремя добраться до Олимпийской деревни после тренировки перед короткой программой на Олимпиаде из-за поломки автобуса. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.