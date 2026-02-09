Гуменник задержался по пути в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не смог вовремя добраться до Олимпийской деревни после тренировки перед короткой программой на Олимпиаде из-за поломки автобуса. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.
Одиночники представят короткую программу на Олимпиаде 10 февраля. Россиянин выступит под первым номером.
«Автобус застрял. До отеля не доехали», — сказал Гуменник.
Через 9 минут фигурист опубликовал новое видеообращение, в котором сообщил, что прибыл в точку назначения.
Ранее источник сообщил ТАСС, что 23-летний спортсмен может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой из-за проблем с согласованием музыки из фильма «Парфюмер». Фигурист выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.
Гуменник является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.