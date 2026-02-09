Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник задержался по пути в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Фигурист 10 февраля выступит с короткой программой.

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не смог вовремя добраться до Олимпийской деревни после тренировки перед короткой программой на Олимпиаде из-за поломки автобуса. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Одиночники представят короткую программу на Олимпиаде 10 февраля. Россиянин выступит под первым номером.

«Автобус застрял. До отеля не доехали», — сказал Гуменник.

Через 9 минут фигурист опубликовал новое видеообращение, в котором сообщил, что прибыл в точку назначения.

Ранее источник сообщил ТАСС, что 23-летний спортсмен может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой из-за проблем с согласованием музыки из фильма «Парфюмер». Фигурист выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

Гуменник является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.