Шоу Димаша Кудайбергена побило смелый рекорд в Китае

В отчете телеканала Hunan TV, который транслирует шоу, говорится, что премьера заняла первое место среди региональных спутниковых телеканалов в китайской сети CVB (China Audiovisual Big Data), национальной сети CSM (China Media Research) и городской сети CSM71, а также первое место среди региональных спутниковых телеканалов в рейтингах KuYun и Huanwang в режиме реального времени.