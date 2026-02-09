«Амурская метель» собрала под Хабаровском любителей ездового спорта

«Амурская метель 2026» прошла на территории лыжного комплекса «Нагорный». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», это уже 16 массовые гонки, которые ежегодно собирают любителей ездового спорта со всего региона.
Вместе со своими четвероногими спортсменами на старт вышли 33 взрослых участника, пять юниоров и около 20 детей — это самые юные участники гонки в возрасте от года до 11 лет.
Медали разыгрывали в дисциплинах лыжи-спринт одна собака, нарта-спринт две собаки, нарта-спринт четыре собаки, нарта-спринт шесть собак среди мужчин женщин, юниоров и юниорок. Детские старты проходили вне зачета: самые маленькие участники выступали в нартах вместе со взрослыми. Дистанция для таких спортсменов составила 200 метров.