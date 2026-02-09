Врач назвала главный симптом менингита, который нельзя игнорировать

Менингит проявляется так называемым менингеальным синдромом, включающим свето- и звукобоязнь, тошноту и рвоту. Однако у пациентов с иммунодефицитом или пожилых людей эти симптомы могут быть слабо выражены и маскироваться под другие состояния, например, обострения хронических заболеваний.
Неясность в клиническую картину может вносить ситуация, когда у пациента одновременно проявляется другое воспалительное заболевания — например, пневмония или отит. В таких случаях врач обязательно уточняет, с чем связана лихорадка. Ситуация также осложняется тем, что всегда существует вероятность развития менингита на фоне любого инфекционно-воспалительного процесса.
Екатерина Демьяновская.
Врач- эксперт Лаборатории «Гемотест».
Заподозрить менингит, по словам врача, можно, если головную боль и лихорадку не удаётся уменьшить обычными противовоспалительными и жаропонижающими средствами. Боль при менингите чаще бывает диффузной, очень интенсивной, с чувством распирания и усиливается от движения глаз, света или звука. Важным диагностическим ориентиром для врача является совокупность менингеальных симптомов: напряжение затылочных мышц, сильная головная боль, рвота, светобоязнь и специфические рефлекторные симптомы.
Решающее значение в диагностике, как подчеркнула специалист, имеет люмбальная пункция с исследованием спинномозговой жидкости, которая позволяет подтвердить или исключить воспаление и определить его природу.
«Любая головная боль требует консультации с врачом-неврологом и тщательного обследования. При подозрении на менингит нужно незамедлительно вызывать скорую помощь: любая нейроинфекция лечится только в стационаре», — заключила собеседница Life.ru.
