Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года составил 21,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.