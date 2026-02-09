Россиян со сбережениями предупредили о риске их потери

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Доходность депозитов снижается, и многие люди стремятся переложить средства в более выгодные инструменты. Почему вложения в криптовалюту таковыми не являются, агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.