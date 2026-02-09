Названа средняя пенсия работающих россиян

Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года достиг 21 419,4 рубля, что примерно на 2,8 тысячи рублей больше, чем годом ранее, когда показатель составлял около 18,6 тысячи рублей. Такие данные следуют из материалов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.