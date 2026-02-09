Названа средняя пенсия работающих россиян

Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года достиг 21 419,4 рубля, что примерно на 2,8 тысячи рублей больше, чем годом ранее, когда показатель составлял около 18,6 тысячи рублей. Такие данные следуют из материалов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Наиболее высокий средний уровень пенсий работающих пенсионеров зафиксирован в Центральном федеральном округе: 21,2 тысячи рублей в 2025 году против 18,4 тысячи в 2024-м.
С 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%.
