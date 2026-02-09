Просто сложите пальцы: Врачи рассказали о простом тесте на рак лёгких

Онкологическое заболевание лёгких может быть диагностировано по изменению формы пальцев рук. Об этом информирует издание The Mirror. Автор рассказывает о простом тесте, который может уже на ранних стадиях помочь выявить рак лёгких.
«Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу», — сказано в публикации.
Суть в том, что между пальцами образуется ромбовидный зазор. Если такого зазора нет, это может свидетельствовать об утолщении последних пальцевых фаланг. Подобный симптом медики фиксируют у 35 процентов пациентов с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов людей с мелкоклеточным раком легких.
Также при раке лёгких отмечаются постоянный кашель, одышка, усталость и потеря веса, боли при дыхании и кашле.
