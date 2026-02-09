Просто сложите пальцы: Врачи рассказали о простом тесте на рак лёгких

Суть в том, что между пальцами образуется ромбовидный зазор. Если такого зазора нет, это может свидетельствовать об утолщении последних пальцевых фаланг. Подобный симптом медики фиксируют у 35 процентов пациентов с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов людей с мелкоклеточным раком легких.