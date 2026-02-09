Ричмонд
Руководство ЗАЭС сообщило о напряженной обстановке вокруг станции

Обстановка вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной из-за атак со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, обстрелы в районе станции и окрестностях происходят регулярно.

Источник: РИА "Новости"

«Исключение составляли периоды объявленной “тишины”, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной», — добавила Яшина в разговоре с «РИА Новости».

В январе на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1» после ремонта. Для его проведения Россия и Украина при посредничестве МАГАТЭ устанавливали локальный режим прекращения огня. 29 января на ЗАЭС началась «ремонтная кампания», которая продлится в течение всего 2026 года.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
