Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу

«Блины — высококалорийная и тяжелая для усвоения пища. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта», — сказала Ямилова.