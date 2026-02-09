Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу

РИА Новости: переедание на Масленичной неделе может вызвать гипертонический криз.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Переедание блинов на Масленичной неделе может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьезно нагрузить поджелудочную железу, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.

«Блины — высококалорийная и тяжелая для усвоения пища. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта», — сказала Ямилова.

По ее словам, часто блины едят с начинкой. Икра и соленая рыба — источники большого количества соли, которая может спровоцировать гипертонический криз, особенно у гипертоников.

«Белый сахар, варенье и мед в большом количестве — это удар для поджелудочной железы, провоцирование выброса инсулина. Избыточное потребление блинов с жирными, мясными начинками неминуемо приведет к набору лишних килограммов», — отметила врач.